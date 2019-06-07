ФСБ задержала лидеров и участников 15 ячеек "Свидетелей Иеговы" в Дагестане

07.06.19 09:23

© РИА Новости. Георгий Зимарев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Управлением ФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации в отношении "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ), сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ведомства в четверг.

"В рамках расследования дела по ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ в Дагестане пресечено функционирование 15 ячеек запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что на протяжении нескольких лет членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации.

"Ими также проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации по расширению деятельности. Правоохранительными органами задержаны и руководители секты, ранее прошедшие обучение в зарубежных центрах и осуществлявшие вербовку новых членов из числа уроженцев Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у членов секты изъято большое количество пропагандистской продукции, "использовавшейся подозреваемыми для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе и детей, в противоправную деятельность".