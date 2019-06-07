Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной

07.06.19 09:30

© РИА Новости. Максим Блинов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Движение автомобилей на участке набережной Тараса Шевченко от д.12, стр.26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион" по выходным будет запрещено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Для того чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным с 8 июня по 1 ноября", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Он уточнил, что ограничение действует с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 6:00 следующего рабочего дня.

"На время ограничений будут устанавливаться дорожные блокираторы. Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - пояснили в пресс-службе.

В департаменте заявили, что изменения движения по выходным и праздничным дням не создадут никаких неудобств для автомобилистов.

Впервые набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.