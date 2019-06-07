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07.06.19 09:30
Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной
"Для того чтобы у жителей города было больше мест для комфортных прогулок в теплое время года, самый живописный участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным с 8 июня по 1 ноября", - сказал собеседник агентства в пятницу.
Он уточнил, что ограничение действует с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 6:00 следующего рабочего дня.
"На время ограничений будут устанавливаться дорожные блокираторы. Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков", - пояснили в пресс-службе.
В департаменте заявили, что изменения движения по выходным и праздничным дням не создадут никаких неудобств для автомобилистов.
Впервые набережная Тараса Шевченко стала пешеходной летом 2017 года.
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