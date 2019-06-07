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07.06.19 09:31

Сахалинцам разрешили бесплатно ловить до трех штук лососей в сутки

© РИА Новости. Андрей Шапран
7 июня. Interfax-Russia.ru - Более 40 мест для свободного вылова тихоокеанских лососей и право бесплатно поймать до трех штук красной рыбы в сутки получили жители Сахалинской области в нынешнюю лососевую путину, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Министерства сельского хозяйства РФ, который разрешает любительский лов лососевых на Сахалине и Курилах в местах традиционного отдыха и рыбалки. Спустя 10 дней после опубликования документа новые правила вступят в силу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, промысел тихоокеанских лососей в Сахалинской области начнется в июле, "жители региона будут иметь право вылова до трех экземпляров рыбы, или до 5 кг на человека в сутки". Всего в муниципальных образованиях планируется открыть для любительского рыболовства 44 места.

"Ранее участков, где сахалинцы могли ловить лососевых на удочку без приобретения путевок, не было совсем. На островах было несколько зон, где велась рыбалка по путевкам", - поясняет пресс-служба.

С инициативой разрешить любительский вылов лососей в регионе выступил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, идею поддержал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщает пресс-служба.

По ее данным, сахалинские рыбаки-любители в 2018 году по купленным путевкам выловили 126 тонн лососей или 0,1% от общего объема добытых в регионе в прошлом году тихоокеанских лососей. "Эти цифры свидетельствуют о том, что деятельность рыбаков-любителей не может нанести ущерба природным запасам рыбы", - констатирует пресс-служба.

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