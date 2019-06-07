Ульяновская область поделится с Хабаровском опытов в подготовке кадров

07.06.19 09:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Главой Ульяновской области Сергей Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

"Среди перспективных направлений сотрудничества мы видим развитие тесной кооперации в сфере машиностроения, включая производство компонентной и инструментальной базы для авиа- и судостроения. Хабаровский край может поставлять в адрес предприятий Ульяновской области энергетическое оборудование. Ульяновская область, со своей стороны, может стать для нас поставщиком автобусов, работающих на газомоторном топливе", - цитирует пресс-служба слова Фургала.

По его мнению, властям Хабаровского края также интересен опыт области в подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям ТОП-50 среднего профессионального образования.

Отмечается, что на данный момент уже налажено взаимодействие между авиастроительными колледжами Комсомольска-на-Амуре и Ульяновска.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что регион тесно и активно взаимодействует с исследовательскими центрами и поставщиками оборудования альтернативной энергетики, что могло бы заинтересовать власти Хабаровского края.

"Хочу подчеркнуть, что соглашение между нашими промышленными регионами станет нужной и своевременной платформой развития сотрудничества и реализации совместных проектов. Мы будем взаимодействовать в сфере производства авиационной техники и ее компонентов. Хабаровский край заинтересован и в развитии отрасли возобновляемых источников энергии. Наш регион достиг здесь больших успехов", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, на полях форума губернатор Хабаровского края также планирует провести ряд встреч с руководителями финансовых и ресурсоснабжающих организаций. Также губернатор примет участие в заседании консультативной комиссии Государственного Совета РФ, на которой участники обсудят вопросы реализации национальных проектов, а также возможности региональных бюджетов.