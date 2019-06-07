Росавтодор увеличит затраты на ремонт федеральных трасс в Оренбуржье до 6,3 млрд рублей

07.06.19 09:57

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Росавтодор в 2019 году направит на ремонт федеральных трасс в Оренбургской области 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопросы финансирования дорожных работ врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер обсудил с и.о. начальника ФКУ "Приуралье" (структура Росавтодора) Азаматом Илимбетовым в ходе встречи в четверг.

Из 955 км федеральных трасс в этом году планируется отремонтировать 317 км, говорится в сообщении. В минувшем году Росавтодор направил на ремонт федеральных трасс в регионе 4,5 млрд рублей. Таким образом, финансирование вырастет на 40%.

В этом году в нормативное состояние будут приведены участки на федеральных трассах Казань - Оренбург, Уфа - Оренбург, Оренбург - Самара и ряд других. Кроме того, в правительстве области уже готовы документы для передачи в федеральную собственность трассы Оренбург - Орск - граница Челябинской области - граница Республики Казахстан, говорится в сообщении.

В целом на дорожную отрасль Оренбуржья в текущем году будет выделено 17,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба со ссылкой на Паслера. Финансирование дорожных работ в регионе (без учета средств Росавтодора) составит 11,6 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог.

Росавтодор также передаст в ведение региона 37 смонтированных и установленных комплексов фотовидеофиксации на разных участках автодорог.