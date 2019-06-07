Мост через разделяющую Севастополь бухту может быть построен за 5-6 лет

07.06.19 09:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - Мост, который соединит северную и южную стороны Севастополя, может быть построен в течение 5-6 лет, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Следующим этапом является принятие решения о проектировании, которое занимает порядка года-полутора, а само строительство - около 4 лет. Соответственно, этот проект может быть реализован в течение 5-6 лет при принятии решения об источниках финансирования", - сказал Овсянников.

Губернатор уточнил, что рассматриваются два варианта финансирования строительства: по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя либо по концессионному договору.

"Положительное заключение Главгосэкспертизы на технико-экономическое обоснование выдано не только на транспортный переход, но и на Гераклейскую рокаду - транспортную магистраль, которая соединит мост с дорожной сетью города и существенно изменит логистику. Общая протяженность этих объектов - около 16 км, примерная стоимость - 75 млрд рублей", - отметил он.

Ранее эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов - вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, когда руководство страны поручило губернатору Севастополя проработать возможные варианты.

Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром, при ухудшении погоды движение судов прекращается.

Полный текст интервью с Овсянниковым доступен на сайте агентства.