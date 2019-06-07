Сбербанк и Челябинская область будут сотрудничать в сфере инноваций

07.06.19 10:02

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Челябинской области и Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Подписи под документом поставили глава Челябинской области Алексей Текслер и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Подписание соглашения - это еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также продвижению высокотехнологичных продуктов. Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов. В приоритете - цифровая трансформация социальной и экономической сферы", - приводятся в сообщении слова Текслера.

В свою очередь Греф отметил, что сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов в сфере информационных технологий.

"Сбербанк также займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковских услуг и банковской деятельности, это касается и тех, кто живет в сельской местности", - приводятся в сообщении слова главы Сбербанка.

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк поддерживает развитие инвестиционных проектов на территории Челябинской области, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, образования, здравоохранения и иных сфер экономической и социально-культурной деятельности, включая развитие малого и среднего бизнеса.