Ямал и Нижегородская область подписали соглашение о поставках оборудования для СПГ

07.06.19 10:06

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее возможность поставок на Ямал криогенного насосного оборудования для производства сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Соглашение предполагает также возможность поставок электротехнической продукции, автотехники, сварочного и другого оборудования, произведенного в Нижегородской области.

"Ямал в последние годы переживает инвестиционный бум - общий объем инвестиций несколько лет подряд держится на уровне 1 трлн рублей в год. Для того чтобы крупные проекты воплощались в жизнь, нужны новые технологии, инновационные материалы, оборудование. Часто речь идет об импортозамещении. Поэтому промышленный потенциал Нижегородской области для нас интересен и перспективен", - отметил Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество в расширении поставок специализированной транспортной техники: судов на воздушной подушке, вахтовых автобусов, жилых модулей на прицепах, автомобилей для обслуживания нефтяных скважин, вездеходной техники, автогидроподъемников, специализированных лабораторий, кранов-манипуляторов, тралов.

В сообщении говорится, что товарооборот регионов достиг почти 10 млрд рублей и может вырасти. "У нас есть точки роста. Это взаимопоставки сырьевых и энергетических ресурсов, специализированного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа, цепной продукции, продукции судостроения, стальных труб", - подчеркнул Никитин.

Регионы также будут сотрудничать в IT-сфере, обмениваться информацией о региональных мерах государственной поддержки и инвестиционном климате, обмениваться опытом в сферах недропользования, труда и занятости населения, туризма.