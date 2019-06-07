Путин показал Си Цзиньпину крейсер "Аврору"

07.06.19 10:12

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по завершении рабочих мероприятий в четверг совершили речную прогулку по Петербургу.

Главы двух государств с воды осмотрели основные достопримечательности города.

Затем они сделали незапланированную остановку у крейсера "Аврора". Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт корабля, где для них провели краткую экскурсию.

Осмотрев крейсер, лидеры отправились в Эрмитаж. Там они продолжили неформальное общение.

Крейсер "Аврора" - один из главных символов Октябрьской революции 1917 года. Холостой выстрел с "Авроры" стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца.