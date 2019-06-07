Компания "ТЭК-Торг" и Группа "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

07.06.19 10:30

7 июня. Interfax-Russia.ru - Компания "ТЭК – Торг", дочерняя структура Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ), и Группа "Интерфакс" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области совершенствования и развития рынка корпоративных закупок.

"Наше соглашение является важным этапом работы в области формирования прозрачного, конкурентного рынка государственных и корпоративных закупок. Обмен опытом, совместные мероприятия дадут ощутимый синергетический эффект для всей отрасли, послужат стимулом развития и распространения лучших практик, новых технологий, новых подходов", - заявил генеральный директор "ТЭК-Торга" Дмитрий Сытин.

"Мы ставим своей задачей организацию диалога между всеми участниками рынка закупок с целью анализа передовой практики, совершенствования регулирования, расширения доступа бизнеса к закупкам госкомпаний", – сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"ТЭК-Торг" - давний клиент "Интерфакса", активно использует в работе наши информационные сервисы для поставщиков и заказчиков - "СПАРК-Маркетинг" и "Маркер", участвует в работе дискуссионной площадки Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки", в рамках которого участники рынка обсуждают вопросы практического применения 223-ФЗ и 44-ФЗ", - добавил он.

В соответствии с соглашением стороны будут развивать информационное и аналитическое сопровождение закупочной деятельности.

АО "ТЭК-Торг" – федеральная электронная торговая площадка для проведения госзакупок по 44-ФЗ "О контрактной системе", закупок компаний с государственным участием, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. Акционером АО "ТЭК-Торг" является крупнейшая в России товарная биржа - АО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа", созданное в мае 2008 года по решению Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ.

По данным мониторинга Минфина России "ТЭК-Торг" постоянно находится в тройке лидеров площадок, работающих в рамках 223-ФЗ. На электронной площадке размещают госзакупки более 30 региональных уполномоченных органа, более 20 уполномоченных органов муниципального уровня, более 200 федеральных заказчиков, в их числе крупнейшие компании России, такие как "ПАО НК "Роснефть", ОАО "РЖД", "Интер РАО". Площадка отвечает самым высоким международным требованиями безопасности и отказоустойчивости

"Интерфакс" - крупнейшая на постсоветском пространстве информационная группа, признанный лидер информационного рынка в сегменте B2B. Создает профессиональные информационные системы, которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках, принимать инвестиционные решения, управлять рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования.

Для участников рынка закупок "Интерфаксом" создана линейка IT-сервисов – системы "СПАРК-Маркетинг" и "Маркер", которые аккумулируют всю доступную информацию по государственным и коммерческим закупкам, в том числе 95% данных открытых торговых площадок.

Пользователями "СПАРК-Маркетинга" являются в первую очередь крупные закупщики и контрольные органы, системы "Маркер" - широкий круг поставщиков.

"СПАРК-Маркетинг", созданный "Интерфаксом" в 2012 году, широко используется федеральными и региональными органами власти, крупными корпорациями, правоохранительными и контрольными органами. В частности, разработанный в системе модуль по контролю закупок позволяет автоматически выявлять среди всего массива информации контракты, требующие особого внимания при проведении контрольных мероприятий.

Система "Маркер", запущенная в 2019 году, предназначена для эффективного мониторинга торгов, оценки потенциала наращивания продаж в различных сегментах рынка, выстраивания бизнес-процессов в сфере закупок, формирования чек-листов для подготовки заявок на тендеры, анализа причин проигрышей в торгах, ведения конкурентного анализа.