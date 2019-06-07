Х5 будет принимать пластиковую тару в своих магазинах

07.06.19 10:17

© РИА Новости. Илья Питалев

7 июня. Interfax-Russia.ru - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер по объему выручки, в партнерстве с Unilever проведет пилотный проект, в рамках которого установит в своих магазинах фандоматы - автоматы по приему использованной пластиковой тары у населения для последующей переработки.

Соглашение о намерениях по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписали главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман и президент Unilever в России, Белоруссии и на Украине Джейви Раман в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили компании.

Покупатели, сдавшие пластиковую тару в фандоматы в магазинах сетей "Перекресток" и "Карусель", будут получать скидочные купоны на определенную продукцию Unilever, который затем будет выпускать продукцию в упаковке из переработанного полимерного сырья. "Наша стратегическая цель - во всем мире перейти к 2025 году на упаковку, на 100% состоящую из перерабатываемых полимеров", - отметил Раман (его слова процитированы в сообщении).

"Мы у себя в магазинах установим фандоматы - покупатель будет приносить любые пластиковые бутылки (неважно, где был куплен товар) и сдавать их. За это он будет получать определенную скидку на товары этого производителя, то есть мы будем стимулировать потребителей сдавать тару", - сказал "Интерфаксу" гендиректор Х5 Шехтерман.

"Это наш первый опыт сбора пластовой тары с населения, при этом мы в Х5 отправляем на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в наших магазинах в процессе торговли. За прошлый год это почти 600 тысяч тонн картона, полиэтилена и пластика, а также более 22 млн использованных паллет и пластиковых коробок", - отметил он.

По результатам пилота будет принято решение о его масштабировании.

При этом, по словам главы Х5, ритейлер планирует провести несколько подобных пилотных проектов в этом году. "Мы планируем несколько пилотных проектов в этом году, важно пропилотировать такую схему, в ней есть пока вопросы и по экономике процесса, и по требованиям СанПин, и по НДФЛ. Есть и острый дефицит самих фандоматов, но мы надеемся, что наши пилоты позволят это отработать и эта технология сбора будет активно использоваться", - заявил Шехтерман.