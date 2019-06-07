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07.06.19 10:30

Депутат Макаров вновь раскритиковал Орешкина: Минэкономразвития "пытается понравиться"

© РИА Новости. Алексей Никольский
7 июня. Interfax-Russia.ru - Деловой завтрак Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019 стал ареной очередного конфликта между главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

В начале марта именно Макаров раскритиковал выступление Орешкина на "правительственном часе" в Госдуме, который в итоге был перенесен.

На завтраке Сбербанка, обращаясь к делу Майкла Калви, Макаров иронично процитировал Орешкина, который заявлял о благоприятном эффекте изменения меры пресечения основателю Baring Vostok на домашний арест для инвестклимата.

"Это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое фиксирует, что находиться дома лучше, чем в Лефортово", - сказал депутат.

"Вернусь к выступлению Андрея Михайловича Макарова. Те слова, которые были сказаны, я готов повторить. И надеюсь, когда Калви выйдет из-под домашнего ареста, я скажу ещё раз. Хотел Андрею Михайловичу ответить тоже его цитатой, но, к сожалению, не нашёл ни одного публичного высказывания по этому делу", - парировал Орешкин, когда модератор Герман Греф предоставил ему слово.

"Извините, пожалуйста, но я сказал по делу Калви в программе у Соловьева через два дня после того, как это произошло, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу сказать! Хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится!", - возмутился в ответ Макаров.

"Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле, защита бизнеса связана с тем, что Минэкономразвития имело позицию. Мы все помним Минэкономразвития, когда это был штаб экономических преобразований, обеспечивавших 10% экономического роста. А сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы. И все губернаторы это знают, потому что вы на самом деле просто перекладываете свою ответственность", - заявил глава думского комитета.

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