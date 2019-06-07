Температурный рекорд 30-летней давности будет побит в Петербурге

07.06.19 10:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 июня. Interfax-Russia.ru - В Петербурге установилась аномально жаркая погода, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов в пятницу.

"Сегодня перекроем температурный рекорд и скорее всего завтра тоже. Последний раз температура плюс 29,6 была в эти дни в 1988 году. Сегодня будет за 30, завтра также ожидается жаркая погода больше 30 градусов", - отметил Колесов.

По его словам, в воскресенье и понедельник станет попрохладнее.

"Теплая погода продержится еще всю следующую неделю", - сказал синоптик.