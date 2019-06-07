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07.06.19 10:42

Комитет ГД призвал Booking.com рассмотреть возможность бронирования отдыха в Крыму для россиян

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
7 июня. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи продолжит диалог с Booking.com по вопросам бронирования в Крыму заявил председатель комитета Леонид Левин.

"Мы надеемся, что Booking.com сможет найти возможность предоставления сервисов бронирования российским пользователям, желающим отдохнуть в Крыму, и подтвердил готовность продолжить диалог между компанией и комитетом по информационной политике", - приводит пресс-служба Левина его слова со встречи официальными представителями Booking.com.

Касаясь ситуации с отказом Booking.com работать на территории Крыма, Левин также выразил мнение, что "вне зависимости от политических событий, пользователи сервиса не должны испытывать незаконных ограничений от компании, работающей на российском рынке".

Как пример он привел картографические сервисы Google и Apple, которые отображают для отечественных пользователей Крым как часть РФ.

В пресс-службе сообщили, что со своей стороны представители Booking.com отметили неуклонное следование компании законодательству той юрисдикции, в которой они ведут работу, в том числе соблюдение российского законодательства о персональных данных, а также то, что они осуществляют бронирование в Крыму, но исключительно если пользователь указывает деловую цель поездки

С официальными представителями Booking.com - Андреа Д‘Амико, вице-президентом и управляющим директором по Европе, Ближнему Востоку и Африке и Алексеем Матушкиным, региональным директором по работе с партнерами в Восточной Европе, странах Балтии и Грузии - Левин встретился в ходе работы Петербургского международного экономического форума 2019.

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