Глава Екатеринбурга озвучил примерный срок голосования по площадке для храма

07.06.19 10:52

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании экспертного совета в пятницу в администрации Екатеринбурга заявил, что опрос жителей города по определению площадки для строительства храма святой Екатерины может пройти в конце июля или осенью.

"После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса - ИФ), нам нужен месяц на подготовку <...> мы можем успеть на конец июля, если у нас возникают сложности с точки зрения организации, тогда мы можем уйти в сентябрь", - сказал Высокинский на заседании, прямая трансляция которого ведется на официальном портале горадминистрации.

В рамках заседания в пятницу эксперты рассмотрят 13 площадок, которые оказались самыми популярными по итогам предложений, поступивших в администрацию города.

"Нам предстоит на сегодня проанализировать вот эти вот первые 13 площадок, которые набрали свыше 100 голосов <...> определиться - по какому регламенту мы пойдем в рамках этих обсуждений, и уже после этого выходить на формирование, как мы и говорили, 4-5 площадок, с которыми дальше уже будем работать", - отметил глава города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.