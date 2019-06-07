Смертельный конфликт: погибшего в Подмосковье спецназовца похоронили в Москве
  
Перспективный сосед: Южная Корея намерена увеличить инвестиции в Приморье
   
"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
07.06.19 10:52

Глава Екатеринбурга озвучил примерный срок голосования по площадке для храма

© РИА Новости. Павел Лисицын
7 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании экспертного совета в пятницу в администрации Екатеринбурга заявил, что опрос жителей города по определению площадки для строительства храма святой Екатерины может пройти в конце июля или осенью.

"После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса - ИФ), нам нужен месяц на подготовку <...> мы можем успеть на конец июля, если у нас возникают сложности с точки зрения организации, тогда мы можем уйти в сентябрь", - сказал Высокинский на заседании, прямая трансляция которого ведется на официальном портале горадминистрации.

В рамках заседания в пятницу эксперты рассмотрят 13 площадок, которые оказались самыми популярными по итогам предложений, поступивших в администрацию города.

"Нам предстоит на сегодня проанализировать вот эти вот первые 13 площадок, которые набрали свыше 100 голосов <...> определиться - по какому регламенту мы пойдем в рамках этих обсуждений, и уже после этого выходить на формирование, как мы и говорили, 4-5 площадок, с которыми дальше уже будем работать", - отметил глава города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.06.19 11:56
Специальные сеансы для посещения китайских панд организуют в московском зоопарке
.
  07.06.19 11:23
Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата
.
  07.06.19 11:04
Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 25% с начала года
.
  07.06.19 09:30
Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной
.
  06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
.
  06.06.19 12:50
Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным
.
  06.06.19 12:36
Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году
.
  06.06.19 12:16
В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе
.
  06.06.19 12:07
Система скоростного транспорта Москвы будет включать около 500 станций
.
  06.06.19 10:31
В Москве воздух накалится до +31 градуса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket