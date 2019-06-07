Объем допподдержки российского автопрома может составить 10 млрд рублей

07.06.19 11:02

© РИА Новости. Анар Мовсумов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ обсуждает продление программы поддержки спроса на российский автопром, объемы финансирования могут составить около 10 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - сказал Мантуров журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, такая программа может стабилизировать объемы производства. "Мы ориентируемся на объем примерно в 10 млрд. Как это распределится: 6 - автокредитование, примерно 4 - лизинг", - сказал министр.