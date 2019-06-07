Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 25% с начала года

07.06.19 11:04

© РИА Новости. Владимир Трефилов

7 июня. Interfax-Russia.ru - За первый квартал 2019 года инвестиции в основной капитал в Москве по сравнению с 2018 годом увеличились на 25%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Чтобы в Москве улучшился инвестиционный климат, что-то просто так произойти не может. Это гигантский механизм, более 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал, это накопленные инвестиции, которые влекут следующие инвестиции. Это огромная системная работа и власти, и бизнеса. В подтверждение своих слов скажу, что за первый квартал текущего года инвестиции в основной капитал в Москве по сравнению с 2018 годом увеличились ни много ни мало на 25% - это гигантский скачок", - сказал Собянин, комментируя результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, в котором столица заняла первое место.

По его словам, лидерство в рейтинге было бы невозможным без развития социальной инфраструктуры, чему столичные власти и представители бизнеса в текущем году уделяют максимальное внимание.

"Конечно, важна и финансовая поддержка бизнеса. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города были комфортными для людей: бизнес идет туда, где люди, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура - это что-то вторичное для бизнеса, то сейчас мы абсолютно уверены, что это самое главное", - добавил Собянин.