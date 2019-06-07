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07.06.19 11:10

Россети планируют направить 3,4 млрд руб на модернизацию сетей Псковской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
7 июня. Interfax-Russia.ru - ПАО "МРСК Северо-Запада" ("Россети Северо-Запад", входит в группу "Россети") планирует направить 3,4 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса Псковской области, сообщает пресс-служба компании по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.

Генеральный директор компании Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

По итогам подписания соглашения генеральный директор компании и губернатор Псковской области обсудили перспективы цифровизации электросетевого комплекса в регионе.

Артем Пидник отметил, что общий объем капитальных вложений в электросетевой комплекс Псковской области в утвержденной инвестиционной программе с 2019 по 2025 годы - 3,4 млрд рублей. В частности компания планирует модернизировать 1,8 тыс. км линий электропередачи и ввести 79 МВА мощности.

Ранее на ПМЭФ-2019 группа "Россети" представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак "Россети" и региональную или функциональную привязку.

ПАО "МРСК Северо-Запада" обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". Основной акционер - ПАО "Россети" (55,38% акций).

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