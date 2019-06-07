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07.06.19 11:18

Алиханов: Калининградская область и страны Балтии имеют пространство для сотрудничества

© РИА Новости. Виталий Белоусов
7 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает необходимым сохранять прагматичный подход в отношениях со странами Прибалтики и решать совместные вопросы, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках ПМЭФ свое мнение о развитии отношений с республиками губернатор Алиханов высказал на сессии "Россия - Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству". По его словам, для эксклавной, окруженной границами Литвы и Польши, Калининградской области отношения с этими странами имеют важное практическое значение.

"Для Калининградской области это вопрос не риторический. Да, есть вещи, по которым вы не можете договориться, по которым у вас разные диаметрально позиции. Но есть треки, по которым вы двигаетесь вперед, где есть пространство для сотрудничества. Мне кажется, что такой достаточно прагматичный подход - это то, чего иногда не хватает в отношениях с прибалтийскими государствами нам в том числе", - заявил Алиханов.

По его словам, с 2012 года заморожена работа российско-литовского совета. Регион предлагает возобновить эту работу, потому что есть совершено практические вопросы сотрудничества.

"Мы граничим по реке Неман - это вопрос использования реки. Это вопрос использования Куршского залива. Это вопросы границы: у нас построен новый замечательный мост, и сейчас достраивается пункт пропуска рядом с городом Советском. Мы уже два года, как отправили нашим коллегам в Литве соглашение по поводу использования этой инфраструктуры. Но никакого обратного сигнала до сих пор от них не получили, что, на наш взгляд, достаточно странно, потому что это объект нужный нам всем - и российской, и литовской сторонам", - отметил губернатор.

"Сейчас перезапущена программа приграничного сотрудничества. За это мы благодарны европейским коллегам. И с Польшей у нас заработала такая программа. С Литвой более чем на 23 млн евро уже отобраны различные проекты в сфере культуры, экологии. Если говорить о бизнесе, о простых людях, то здесь нет никаких барьеров. В том же Советске работает крупная литовская компания "Вичюнай Русь". Есть интересы литовского бизнеса и в производстве у нас удобрений", - сказал глава региона.

Даже режим санкций, сокративший объем внешнеторгового оборота Калининградской области с ближайшими соседями - Польшей и Литвой, в определенной мере активизировал интерес инвесторов из этих стран к российскому рынку, заключил Алиханов.

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