Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата

07.06.19 11:23

© РИА Новости. Максим Блинов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России Агентства стратегических инициатив (АСИ), результаты рейтинга обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, в 2016 году Москва занимала в этом рейтинге десятое место, в 2017-м - третье, в 2018-м - второе.

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, о постоянном росте инвестиционной активности в Москве свидетельствует статистика: по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,43 трлн рублей, что на 15,3% выше показателя 2017-го.

"За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 25,8% к аналогичному периоду года прошлого и составил 403,3 млрд рублей. За 8 лет - с 2010 по 2018 год - инвестиции в основной капитал увеличились в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ", - приводит слова Ефимова пресс-служба.

Он подчеркнул, что лидерство в рейтинге АСИ стало результатом многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, инвестиций в инфраструктуру и городскую среду. Так, объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 трлн рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, в свою очередь, что росту инвестиционной привлекательности Москвы способствуют различные меры поддержки инвесторов со стороны городского правительства. Например, в 2016 году был перезапущен механизм поддержки действующих эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

"Активно инвестирующие предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 99 компаний получают различные льготы: 48 промкомплексов, 35 технопарков, восемь якорных резидентов, семь инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций, осуществленных промкомплексами, технопарками и якорными резидентами за последние пять лет, составил 91 млрд рублей", - рассказал Прохоров.