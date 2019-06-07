Российский адмирал заявил о риске серьезного инцидента из-за действий крейсера США в Восточно-Китайском море

07.06.19 11:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 июня. Interfax-Russia.ru - Маневр крейсера США в Восточно-Китайском море могли привести к столкновению с российским боевым кораблем и опасным последствиям, заявил в пятницу "Интерфаксу" бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко.

"Я считаю, что это хулиганство со стороны американцев и нарушение всех правил поведения на море. Так не поступают", - сказал В.Кравченко.

"Был реальный риск столкновения и риск опасных последствий. Очень опасное поведение со стороны военных США", - сказал адмирал. По его словам, российские военные обоснованно направили протест командованию американского крейсера.

"В международных Восточно-Китайского моря выполняют задачи и российские, и американские корабли, и корабли других стран. У США нет там монополии", - сказал В.Кравченко.

Российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в пятницу в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США, заявили в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

"США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - заявили российские военные.

"В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе ТОФ.