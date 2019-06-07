Новый врио главы Астраханской области Бабушкин подал документы в избирком для участия в выборах

07.06.19 11:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 июня. Interfax-Russia.ru - Новый временно исполняющий обязанности главы Астраханской области Игорь Бабушкин в пятницу уведомил областную избирательную комиссию об участии в выборах главы региона в порядке самовыдвижения, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Сейчас я подал заявление на участие в выборах губернатора Астраханской области. Я приехал сюда надолго, готов посвятить все силы региону. У меня есть три месяца, чтобы завоевать доверие астраханцев", - сказал Бабушкин.

"Он (Бабушкин - ИФ) уведомил о своем выдвижении избирком. До 15 июля ему нужно собрать 121 подпись муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. И 7 тыс. 343 подписи избирателей", - сказал председатель избиркома Игорь Коровин журналистам.

Как сообщалось. 5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Бабушкин до своего назначения врио главы Астраханской области был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций". С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.

Выборы в Астраханской области назначены на 8 сентября этого года.