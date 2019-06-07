Роскомнадзор грозит Google новым штрафом

07.06.19 11:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он напомнил, что компания в результате переговоров с регулятором стала фильтровать запрещенный на территории РФ контент, однако, по данным на 30 мая, фильтрует его на 67,5%, хотя в апреле удаляла 80% такой информации.

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 тыс. рублей, будет 700 тыс.", - сказал Жаров.

При этом он отметил, что регулятор не хотел бы прибегать к таким мерам. "Всегда хочется, чтобы был диалог, чтобы было сотрудничество", - уточнил глава ведомства.

По его словам, Роскомнадзор уже запросил у компании информацию, почему снизилось количество удаляемой информации.

"Мы им сообщали: "Коллеги, было 80%, стало 67,5%. Что случилось?". У нас же прямые каналы общения. Но в любой компания величиной с Google бюрократия хуже, чем в государственных органах, там запрос-ответ занимает месяц каждый раз", - сказал Жаров.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.

По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требований законодательства. За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

14 ноября прошлого года представитель руководства Роскомнадзора встретился с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни. Тот должен был передать предложенные регулятором механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Google штраф оплатил.

15 января Роскомнадзор направил повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к ФГИС, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, добавив, что проведет повторную проверку в конце февраля и в случае неисполнения своих требований вновь составит протокол и оштрафует компанию.

Между тем, в апреле на коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Google фильтрует 80% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации. Он выразил уверенность, что Роскомнадзор добьется от компании 100%-ной фильтрации.