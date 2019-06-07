Мантуров: SSJ-100 отвечает всем международным требованиям

07.06.19 11:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 июня. Interfax-Russia.ru - Самолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) соответствует всем российским и мировым требованиям, проверки его производства проводятся регулярно, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"И производство, и самолёт подлежат постоянному контролю со стороны авиационных властей Российской Федерации. Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолёте и на текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны Межгосударственного авиационного комитета, так и европейского", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли проверка после трагедии с SSJ-100 в Шереметьево.

"Он (SSJ) соответствует всем жёстким требованиям, базисам, которые представляются авиационными властями России, Европы и США", - добавил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в свою очередь сообщил, что ведомство после катастрофы в "Шереметьево" получило письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) с просьбой организовать проверку систем самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

"Получил (письмо - ИФ)", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

Отвечая на вопрос, планирует ли Минтранс предпринять меры в связи с просьбой АЭВТ, министр ответил утвердительно, но как именно, не уточнил.

О письме АЭВТ, направленном в адрес Дитриха, в конце мая сообщила газета "Коммерсантъ". В нем авиакомпании предлагают провести проверку системы защиты SSJ-100 от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также речь шла о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем. Целесообразно, по мнению АЭВТ, изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна - АО "Гражданские самолеты Сухого". При этом в Минтрансе изданию сообщили, что обращение АЭВТ в их адрес не поступало.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet 100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована. МАК приступил к анализу информации.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet совершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. В октябре прошлого года Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

Первая катастрофа с самолетом такого типа произошла в Индонезии в начале мая 2012 году, когда лайнер столкнулся с горой при выполнении демонстрационного полета.