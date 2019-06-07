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Специальные сеансы для посещения китайских панд организуют в московском зоопарке

© РИА Новости. Александр Вильф
7 июня. Interfax-Russia.ru - В Московском зоопарке будут организованы специальные сеансы для посещения павильона "Фауна Китая", где содержатся недавно привезенные бамбуковые медведи.

"Навестить Жуи и Диндин каждый желающий сможет ежедневно с 8:00 до 22:00. В утренние часы, с 8:00 до 10:00, посещение будет свободным. То есть каждый посетитель зоопарка получит возможность полюбоваться на панд во время их утренних активностей - кормления и игр. А вот с 10:00 до 21:00 будут организованы 30-минутные сеансы для посещения "Фауны Китая". Чтобы попасть на один из них, необходимо будет зарегистрироваться на официальном сайте или непосредственно на территории зоопарка", - говорится в сообщении на сайт зоопарка.

В павильон посетителей будут пропускать группой, размером до 200 человек. Каждый гость зоопарка сможет познакомиться с пандами в комфортной обстановке, сделать фотографии и ознакомиться с эксклюзивной интерактивной выставкой, расположенной в павильоне.

"Между сеансами посещения "Фауны Китая" организованы специальные получасовые перерывы, когда панды смогут побыть вдали от внимания публики и отдохнуть. Таким образом, когда закончится утреннее свободное посещение павильона и первый сеанс, с 10:30 до 11:00 у Диндин и Жуи будет небольшой таймаут", - отмечается в сообщении.

"Далее подобные перерывы будут после каждого сеанса. За то время, пока панды будут отдыхать, сотрудники зоопарка смогут подготовить павильон для следующей группы посетителей. Благодаря этой системе удастся избежать столпотворения в павильоне и, что самое важное, защитить животных от лишнего стресса. Кроме того, в подобном режиме знакомиться с пандами гораздо удобнее для всех групп посетителей", - рассказали в зоопарке.

Две большие панды самец Жуи и самка Диндин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

О намерении Китая передать России двух панд для проведения совместных научных исследований, было объявлено в апреле этого года во время визита Путина в КНР. Панды будут находиться в Московском зоопарке 15 лет.

Большая панда или бамбуковый медведь - млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ранее Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию этих животных.

Руководство Московского зоопарка в 2016 году обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках этой международной программы. Подготовка к приезду животных, а также переговоры по этому поводу прошли сравнительно быстро: на это потребовалось три года, тогда как, например, у Финляндии процесс занял 10, а у Нидерландов - 16 лет.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, а значит, их потомство также будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине.

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