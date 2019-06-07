07.06.19 11:59

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 июня. Interfax-Russia.ru - Компания "Яндекс" разработает сервис для навигации по курортам Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соглашение о создании интернет-проекта подписали в рамках ПМЭФ-2019 губернатор региона Вениамин Кондратьев и гендиректор компании в России Елена Бунина.

По словам главы региона, ежегодно на курорты Краснодарского края приезжает около 17 млн человек. "Поэтому мы предлагаем создать полезный продукт, позволяющий быстро получить информацию о курортной составляющей региона. Сервис, через который можно будет забронировать отель, купить билеты в кино или театр, узнать любую интересующую информацию о достопримечательностях или красотах края", - сказал губернатор.

Бунина сообщила, что подобный проект находится в разработке.

"У нас есть для вас готовое предложение. Уверена, мы сможем сделать хороший и удобный сервис", - добавила она.

Глава Кубани подчеркнул, что край заинтересован в новых продуктах компании, которые будут способствовать развитию региона, внедрению передовых цифровых технологий в жизнь кубанцев.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит 6-8 июня. Экспозиция Кубани на ПМЭФ в формате инвестиционного ресторана занимает 590 кв. метров. Регион представляет 58 инвестпроектов на общую сумму более 300 млрд рублей.