Калви: по делу Калви назначена новая экспертиза, но на сегодня оно расследуется законно

07.06.19 12:18

© РИА Новости. Илья Питалев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура России проводит дополнительную экспертизу по делу американского инвестора Майкла Калви на предмет его законности, сообщил глава надзорного ведомства Юрий Чайка.

"Сейчас проводится новая независимая экспертиза в рамках уголовного дела. Бесспорно, мы отслеживаем эти вопросы. На сегодняшний день дело расследуется законно", - сказал Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в рамках панели по вопросу защиты инвестиций.

Он отметил при этом: "Никаких сомнений в этой части у нас нет".

По словам генпрокурора, "когда дело (Калви) возбуждалось, было достаточно повода и оснований для этого".

"Калви является акционером и вместе с другими руководителями подконтрольного ему банка "Восточный экспресс" взял кредит на 2,5 млрд рублей. Когда наступил срок возвращения кредита, они по сути расплатились акцией, которую аудиторская компания PwC оценила в 600 тыс. рублей - в сотни, тысячи раз меньше, чем была стоимость этого кредита", - отметил Чайка.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь выразил надежду на разрешение недоразумения с делом Майкла Калви.

"Я считаю Майкла исключительным, порядочным бизнесменом, открытым, законопослушным, очень много сделавшим для развития инвестиционного и цифрового бизнеса в России. Поэтому я очень надеюсь, что это недоразумение закончится. Он сейчас находится дома, и я уверен в том, что это недоразумение разрешится в конце концов и все это хорошо скажется на инвестиционном климате", - сказал Греф журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Банкир отметил, что пока Калви находится под домашним арестом, "никакого хорошего влияния на инвестиционный климат нет". "Начиная с Сочи, мы имеем, конечно, негативное влияние",- считает Греф.

Он отметил, что не знает, приедет ли арестованный бизнесмен на Петербургский международный экономический форум. "Я был бы рад, но я об этом ничего не знаю. Безусловно, его арест вызвал большие сожаления у большого количества (представителей - ИФ) бизнеса, которые знали, что делал Майкл, его знали и фонд Baring Vostok. Поэтому это очевидно, в цифрах это не померить, но с точки зрения настроения бизнеса, мягко говоря, не очень это все", - сказал финансист.

"Я оптимист, я верю в то, что в конце концов все решится, ситуация будет восстановлена", - добавил Греф.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, обсуждая ситуацию с делом Майкла Калви, напомнил, что защита бизнесмена добивалась его освобождения под залог.

"Мы боролись за то, чтобы Калви была изменена мера пресечения. Она была изменена, но на домашний арест. А мы боролись за залог", - сказал Титов в пятницу на сессии Петербургского международного экономического форума.

При этом Титов считает незаконным содержание под стражей партнеров Калви по бизнесу.

"То, что его партнеры по бизнесу находятся под стражей, является, по нашему мнению, (уполномоченного и института уполномоченного) точно необоснованным, потому что они, во-первых, никак не могут повлиять на дело, не являются главными фигурантами", - подчеркнул Титов.

По его словам, "следственные действия не ведутся, практически к Дельпалю не пришли следователи с момента его задержания".

"Конечно, хотелось бы четкое мнение прокуратуры о том, что и по этому делу, и по другим все-таки больше использовалась форма залога", - заявил Титов.

Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле - переведен под домашний арест.