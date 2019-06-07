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07.06.19 12:38

S7 построит завод по производству сверхлегких бизнес-джетов в Подмосковье к 2026 году

© РИА Новости. Александр Кряжев
7 июня. Interfax-Russia.ru - Завод по производству легких воздушных судов, авиационный центр для пилотов, а также предприятия технического обслуживания и ремонта построит авиационная группа S7 в Ступино.

Соответствующее соглашение подписали на "полях" Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков.

Ожидается, что компания начнет реализовывать проект в IV квартале 2019 года, а завершит - в III квартале 2025 года.

Инвестиции в проект составят 14 млрд руб., планируется создать 1 тыс. рабочих мест со средней заработной платой 60 тыс. руб.

О планах по строительству в городском округе Ступино завода по производству воздушных судов Victory стало известно в августе 2018 года, когда проект S7 был представлен губернатору.

Самолеты Victory будут производиться из углеродных композитных материалов. Их длина составит около 10 метров, вес - не более 3 тонн, максимальная дальность полета - свыше 2 тыс. километров, скорость - 600 км/ч. В составе экипажа - один пилот, на борту могут разместиться 4-5 пассажиров.

Epic Victory - легкий американский реактивный самолет, разработанный авиастроительной корпорацией Epic Aircraft в 2007 году. Впоследствии выпускался китайской China Aviation Industry General Aircraft.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", которые летают под брендом S7 Airlines.

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