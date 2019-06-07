Эксперты предлагают шесть площадок для строительства храма в Екатеринбурге

07.06.19 12:42

© РИА Новости. Владимир Сергеев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Участники заседания экспертного совета, которое прошло в пятницу в администрации Екатеринбурга, выбрали шесть площадок для строительства храма святой Екатерины из 13, которые чаще всего предлагали горожане.

В короткий список вошли пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, сквер у театра драмы, бывший приборостроительный завод, акватория Макаровского моста, территория на месте снесенной телебашни и площадка на улице Татищева рядом с "Екатеринбург Ареной".

В то же время эксперты предложили рассматривать сквер возле драматического театра в качестве возможной площадки под стройку только при условии уменьшения размеров храма.

"Я позицию градостроителей доведу, что нужно корректировать <...> У нас сегодня экспертное заседание. Мы с рабочей группой будем принимать уже непосредственное решение", - сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время заседания, прямая трансляция которого велась на официальном портале горадминистрации.

Он добавил, что также представит выбранные варианты площадок инвесторам и екатеринбургской епархии. "Сейчас мы проходим обсуждение с инвесторами и епархией <...> и дальше уже будем двигаться в этом режиме", - отметил глава города.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у театра драмы. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.