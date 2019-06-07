Ростех реализует в Тверской области проект строительства СПГ-завода мощностью 120 тыс. тонн

07.06.19 12:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Ростех" и правительство Тверской области займутся развитием топливно-энергетической инфраструктуры на территории региона.

Сотрудничество предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Соответствующее соглашение заключено на полях ПМЭФ, сообщает корпорация.

Новое предприятие планируется разместить в городе Кимры, одном из крупных промышленных центров региона.

Помимо строительства завода соглашение также предусматривает реализацию комплексной программы по модернизации и развитию топливно-энергетической инфраструктуры на основе технологий СПГ, в рамках которой запланировано создание не менее 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в труднодоступной местности.

"Ранее мы договорились о запуске проекта "Северная Двина-СПГ" в Архангельской области", - приводятся в сообщении слова главы госкорпорации "Ростеха" Сергея Чемезова.

В перспективе "Ростех" также намерен запустить в Тверской области производство оборудования для инфраструктуры сжиженного природного газа.

"По предварительным оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций в промышленную и энергетическую отрасли нашего региона", - подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.