|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.06.19 12:55
Минсельхоз не будет откладывать ведение готовой молочной продукции в систему "Меркурий"
"Я думаю, что нет никаких предпосылок для отсрочки введения готовой молочной продукции в систему "Меркурий", - сказал он.
"Часть продукции, в том числе непакетированная - молоко, кисломолочная продукция, войдет (в систему "Меркурий") с 1 июля, оставшаяся часть продукции войдет с 1 ноября", - напомнил он.
"Надо сказать, что система "Меркурий" уже подтвердила свою эффективность, мы выявляем и фальсификат, и контрафакт в рамках работы этой системы. Я надеюсь, что за счет введения готовой молочной продукции мы определенным образом почистим рынок, наша продукция станет более качественной", - добавил Патрушев.
Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства (система "Меркурий"), введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года, начала работать с 1 июля 2018 года. Первоначально предполагалось, что "Меркурий" будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств (включая молочную продукцию). Включить готовую продукцию в систему "Меркурий" планировалось с 1 января 2018 года.
Против электронной ветсертификации с самого начала выступали представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года. Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. Они продолжали настаивать на том, что система не сможет работать с огромным ассортиментом выпускаемой продукции.
Лоббистские усилия привели к тому, что 28 июня 2018 года Минсельхоз изменил ряд своих приказов - в частности, исключил некоторые виды продукции из перечня подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами. Из-под электронной ветсертификации были выведены, в частности, готовая молочная продукция, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару.
В феврале этого года Минсельхоз заявил, что решение о включении готовой молочной продукции в систему ветеринарной сертификации принято, подготовлены проекты соответствующих приказов ведомства.
Оформление ветеринарных сертификатов на готовую продукцию в электронном виде предусматривает два этапа. С 1 июля 2019 года в систему включается вся готовая продукция (мясная, рыбная, молочная), за исключением питьевого молока, а также кисломолочной продукции, изготовленной из термически обработанного молока и упакованной в потребительскую тару, мороженого. С 1 ноября 2019 года электронной ветсертификации подлежат вся кисломолочная продукция, все питьевое молоко и мороженое.
Необходимость включить в "Меркурий" готовой продукции Россельхознадзор (оператор системы) связывал с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".
Предполагается, что система "Меркурий" будет интегрирована с системой маркировки, которую курирует Минпромторг и оператором которой является ЦРПТ, - для обмена данными по молочной продукции.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket