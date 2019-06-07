Минсельхоз не будет откладывать ведение готовой молочной продукции в систему "Меркурий"

07.06.19 12:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - Предпосылок для отсрочки введения готовой молочной продукции в систему "Меркурий" нет, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что нет никаких предпосылок для отсрочки введения готовой молочной продукции в систему "Меркурий", - сказал он.

"Часть продукции, в том числе непакетированная - молоко, кисломолочная продукция, войдет (в систему "Меркурий") с 1 июля, оставшаяся часть продукции войдет с 1 ноября", - напомнил он.

"Надо сказать, что система "Меркурий" уже подтвердила свою эффективность, мы выявляем и фальсификат, и контрафакт в рамках работы этой системы. Я надеюсь, что за счет введения готовой молочной продукции мы определенным образом почистим рынок, наша продукция станет более качественной", - добавил Патрушев.

Электронная ветеринарная сертификация продукции животноводства (система "Меркурий"), введение которой Россельхознадзор продвигал с 2015 года, начала работать с 1 июля 2018 года. Первоначально предполагалось, что "Меркурий" будет включать всю продукцию животноводства, в том числе и готовые изделия перерабатывающих производств (включая молочную продукцию). Включить готовую продукцию в систему "Меркурий" планировалось с 1 января 2018 года.

Против электронной ветсертификации с самого начала выступали представители перерабатывающей, прежде всего молочной, отрасли. В результате было принято решение перенести введение электронной ветсертификации на 1 июля 2018 года. Но и на этом противостояние "Меркурия" с переработчиками не завершилось. Они продолжали настаивать на том, что система не сможет работать с огромным ассортиментом выпускаемой продукции.

Лоббистские усилия привели к тому, что 28 июня 2018 года Минсельхоз изменил ряд своих приказов - в частности, исключил некоторые виды продукции из перечня подконтрольной продукции, которая должна сопровождаться ветеринарными сертификатами. Из-под электронной ветсертификации были выведены, в частности, готовая молочная продукция, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару.

В феврале этого года Минсельхоз заявил, что решение о включении готовой молочной продукции в систему ветеринарной сертификации принято, подготовлены проекты соответствующих приказов ведомства.

Оформление ветеринарных сертификатов на готовую продукцию в электронном виде предусматривает два этапа. С 1 июля 2019 года в систему включается вся готовая продукция (мясная, рыбная, молочная), за исключением питьевого молока, а также кисломолочной продукции, изготовленной из термически обработанного молока и упакованной в потребительскую тару, мороженого. С 1 ноября 2019 года электронной ветсертификации подлежат вся кисломолочная продукция, все питьевое молоко и мороженое.

Необходимость включить в "Меркурий" готовой продукции Россельхознадзор (оператор системы) связывал с необходимостью вывести с рынка фальсифицированную продукцию (большую часть которой он обнаружил в молочной сфере), а также наладить процесс прослеживаемости продукции "от фермы до прилавка".

Предполагается, что система "Меркурий" будет интегрирована с системой маркировки, которую курирует Минпромторг и оператором которой является ЦРПТ, - для обмена данными по молочной продукции.