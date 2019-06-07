Выработка электроэнергии в Крыму в январе-мае выросла на 165% за счет ввода новых станций

07.06.19 13:01

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - Электростанции республики Крым и Севастополя в январе-мае 2019 года увеличили выработку электроэнергии на 164,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,759 млрд кВт.ч, сообщает филиал АО "Системный оператор" (СО ЕЭС) - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" (ОДУ Юга).

"Увеличение производства электроэнергии в крымской энергосистеме объясняется вводом в эксплуатацию новых станций (Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120)", - говорится в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в Крыму за 5 месяцев выросло на 4,7% по сравнению с январем-маем 2018 года - до 3,413 млрд кВт.ч.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Краснодарского края. Так, за пять месяцев 2019 года суммарный переток в энергосистему Крыма составил 653,3 млн кВт.ч.

Выработка электроэнергии электростанциями Крымского полуострова в мае текущего года составила 425,6 млн кВт.ч (рост на 141,8% к маю 2018 года), потребление - 541,4 млн кВт.ч (рост на 6,5%), переток с Кубани в Крым - 115,8 млн кВт.ч соответственно.

Ранее сообщалось, что ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") построило в Крыму две ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - 470 МВт. Первые очереди обеих станций введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.