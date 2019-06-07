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07.06.19 13:10
Суд Владивостока оштрафовал компанию-отловщика косаток и белух почти на 30 млн руб
"ООО Белый кит" признать виновным ч.2 ст.8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) и назначить штраф 28 млн 173 тыс. 639 руб. без конфискации судна", - сообщила судья.
Как сообщалось, во Фрунзенском районном суде Владивостока слушается административное дело по иску погрануправления ФСБ по Приморскому краю в отношении компании, которая добыла, транспортировала и содержит морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края ООО "Белый кит". Дело возбуждено по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ (Нарушение правил рыболовства).
Дела в отношении компаний-отловщиков ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.
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