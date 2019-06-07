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07.06.19 13:17
Власти Севастополя рассчитывают на утверждение границы с Крымом до конца 2020 года
"Конечно, это небыстрый процесс - думаю, до конца 2020 года мы утвердим границу и, таким образом, окажемся в первой тридцатке субъектов, которые эту работу завершили", - сказал Овсянников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.
Как уточнил губернатор, процесс согласования принадлежности спорных территорий уже завершен по соглашению, подписанному с руководством соседнего субъекта.
"Севастополь взял на себя обязательство провести кадастровые работы в этом году по всей линии границы. После этого мы утвердим эту границу через наши законодательные органы, и, как положено, внесем в Совет Федерации", - пояснил он.
Соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между Крымом и Севастополем главы регионов подписали в феврале 2019 года, при этом они заявляли об отсутствии разногласий.
Полный текст интервью с Овсянниковым доступен на сайте агентства.
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