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Власти Севастополя рассчитывают на утверждение границы с Крымом до конца 2020 года

© РИА Новости. Василий Батанов
7 июня. Interfax-Russia.ru - Республика Крым и Севастополь начали процесс утверждения административной границы между субъектами, он может быть завершен в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор города Дмитрий Овсянников.

"Конечно, это небыстрый процесс - думаю, до конца 2020 года мы утвердим границу и, таким образом, окажемся в первой тридцатке субъектов, которые эту работу завершили", - сказал Овсянников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Как уточнил губернатор, процесс согласования принадлежности спорных территорий уже завершен по соглашению, подписанному с руководством соседнего субъекта.

"Севастополь взял на себя обязательство провести кадастровые работы в этом году по всей линии границы. После этого мы утвердим эту границу через наши законодательные органы, и, как положено, внесем в Совет Федерации", - пояснил он.

Соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между Крымом и Севастополем главы регионов подписали в феврале 2019 года, при этом они заявляли об отсутствии разногласий.

Полный текст интервью с Овсянниковым доступен на сайте агентства.

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