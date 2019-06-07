Челябинская область подписала соглашение с предприятиями о сокращении выбросов в Челябинске

07.06.19 13:28

© РИА Новости. Владимир Трефилов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Четырехсторонние соглашения о снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска подписали министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ЗАО "Завод "Минплита", ООО "Промрекультивация" (учредитель - АО "Томинский ГОК", входящее в группу РМК).

Как сообщает пресс-служба главы Челябинской области, соглашения подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Согласно документам, ЧТПЗ, завод "Минплита" и "Промрекультивация" реализуют до 2024 года разработанный ранее план мероприятий по сокращению выбросов. Так, "Минплита" на 23% снизит загрязняющие выбросы (в том числе по опасным веществам 2 и 3 класса). "Промрекультивация" направит свыше 220 млн рублей на охлаждение очагов зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза "Коркинский" и строительство трубопровода для подачи закладочного материала в 2019-2020 годах. В результате к 2024 году количество выбросов загрязняющих веществ от эндогенных пожаров сократится на 1 тыс. тонн в год. ЧТПЗ проведет установку и реконструкцию газоочистного оборудования с применением наилучших доступных технологий по улавливанию и очистке взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. Инвестиции компании в проект до 2024 года составят более 180 млн рублей.

"Наши четырехсторонние соглашения дают возможность ускорить решение сложных экологических задач в Челябинской области. В рамках майского указа президента РФ приступаем к реализации национального проекта "Экология" и комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух. Особое внимание - Челябинску и Магнитогорску", - приводятся в сообщении слова главы региона Алексея Текслера.

Он отметил, что в состав комплексных планов вошли мероприятия по 17 крупным промышленным предприятиям, в том числе по установке современного газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.

"Уверен, что наша совместная работа позволит к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20% в Магнитогорске и на 38% - в Челябинске. А значит, серьезно улучшить качество жизни южноуральцев", - сказал Текслер.

В свою очередь, генеральный директор трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ Борис Коваленков отметил, что подписанное соглашение укрепляет сотрудничество сторон в сфере обеспечения экологического благополучия территорий присутствия компании.

"Наша компания первой в мире продемонстрировала, что металлургия может быть белой с точки зрения не только высочайшей производственной культуры на промышленных площадках, но и соответствия производства самым высоким экологическим стандартам", - приводит слова Коваленкова пресс-служба ЧТПЗ.

Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар заявила агентству "Интерфакс-Урал", что подписанное соглашение подчеркивает значимость проекта по ликвидации Коркинского угольного разреза, по его рекультивации, не только для жителей Челябинской области, но и в масштабе всей страны.

"Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта "Чистая страна" и выполнения майских указов президента. Мероприятия по ликвидации Коркинского разреза направлены на снижение выбросов и укрепление бортов разреза, то есть на обеспечение их устойчивости. Закладочный материал, который будет поступать с Томинского ГОКа, как раз и укрепит борта и, соответственно, снизит выбросы, выделяющиеся от очагов самонагревания", - сказала Гончар.

Ранее сообщалось, что для доставки закладочного материала с Томинского ГОКа планируется построить трубопровод. Участок трубопровода на территории Коркинского разреза уже возводится. Работы на нем планируется завершить во втором полугодии текущего года.

ООО "Промрекультивация" - оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.

Угольный разрез "Коркинский" находится в Коркинском районе Челябинской области. Это крупнейшая в Евразии открытая горная выработка. Ее глубина составляет 493 метра, длина по поверхности - более 3 км, ширина - свыше 2,5 км. Эксплуатация разреза началась в 1934 году.