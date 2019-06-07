Начало сдачи ЕГЭ в Севастополе перенесли из-за ливня

07.06.19 13:32

Фото портала ForPost

7 июня. Interfax-Russia.ru - Сильный дождь в пятницу прошел в Севастополе, из-за этого пункты приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ) продлили время запуска школьников в аудитории, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" и.о. вице-губернатора Иван Кусов.

"Начало экзамена сдвинулось, мы подождали окончания дождя и запускали в аудитории до 11:30", - сказал Кусов.

По его данным, на данный момент 12 человек не приехали на сдачу экзамена, они смогут сдать его в резервный день.

Как пояснили агентству в севастопольском ГБУ "Региональный центр оценки качества образования", в пятницу более 150 школьников сдают устную часть иностранного языка, все аудитории размещены в одной школе.

"Из-за непогоды образовались пробки, в связи с этим были опоздавшие. Некоторые пришли с подмокшими документами, но ко всем отнеслись лояльно, все допущены и сдают экзамен в штатном режиме", - сказал представитель учреждения.

Он также уточнил, что перед началом ЕГЭ из-за грозы в школе наблюдались перебои с интернет-связью, однако через некоторое время она была налажена.

В Севастополе утром в пятницу из-за тропических масс выпало 27 мм осадков, в пригородах - 47 мм, что "является опасным явлением", сообщили агентству в Крымском гидрометцентре.

Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии подтопленных улиц: в некоторых местах автомобили оказались по крышу в воде.

4 и 5 июня в Крыму выпал град диаметром до 5 см. От непогоды пострадали примерно 3,5 тыс. га сельхозугодий, ущерб подсчитывается. На пятницу также объявлено штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром.