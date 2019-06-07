Кудрин выступил за вывод Росстата из подчинения экономическим ведомствам

07.06.19 13:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отрицает возможность переподчинения Росстата его ведомству, но убежден, что Росстат точно не должен подчиняться экономическим министерствам.

В интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского Международного экономического форума Кудрин признал, что доверие к информации Росстата в экспертном сообществе пошатнулось, хотя и усомнился в возможности умышленных подтасовок статистических данных.

"Признаюсь, я всегда относился как к несущественному вопросу подчинения Росстата. У Росстата есть свои методики, свои системы поиска. И в этом смысле я никогда не верил, что Росстат работает по указке или подтасовывает ради хорошей видимости показателей", - сказал председатель Счетной палаты.

Тем не менее, по его словам, "сегодня мы видим изменения методик работы Росстата, которые не были восприняты экспертным сообществом". "Меня насторожило, когда эксперты, макроэкономисты, пользующиеся этими данными, вдруг в них засомневались", - сказал Кудрин.

Он отметил, что "здесь уже вопрос доверия Росстату как институту и, если переподчинение повысит такое доверие, то этим надо воспользоваться". "Но не Счетной палате, мы другого масштаба орган, независимый от исполнительной власти. Теоретически такой вопрос можно рассматривать, но думаю, что в этом нет необходимости. Я считаю, что просто Росстат не должен подчиняться экономическим ведомствам, может быть, отдельно правительству, аппарату правительства", - сказал Кудрин.