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Социальное такси появилось в Якутске на вырученные деньги от продажи внедорожников мэрии

Фото с сайта мэрии Якутска
7 июня. Interfax-Russia.ru - Социальная служба такси для лежачих больных и людей на коляске появилась в Якутске, на ее организацию направлены средства с продажи внедорожников мэрии, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам руководителя управления социальной защиты населения и труда Якутска Семена Матвеева, цены на перевозку инвалидов I и II группы с сопровождающим по городу в обычных службах такси варьируются от 2 тыс. рублей в один конец. Теперь же перевозку маломобильных людей с сопровождением будет осуществлять один индивидуальный предприниматель.

Администрация города берет на себя финансирование расходов на сопровождение спуска и подъема пассажира. Таким образом, заказчик будет платить только за проезд. Стоимость поездки будет составлять около 150-300 рублей.

"Часть средств на организацию службы поступила за счет продажи автомобилей окружной администрации. Также по подпрограмме "Социальная поддержка инвалидов города Якутска на 2013-2022 годы" обеспечиваются допмеры по поддержке граждан, находящихся в тяжелом социально-экономическом положении", - сообщил Матвеев.

Как сообщалось, во время предвыборной кампании будущий мэр Якутска Сардана Авксентьева на личной странице в Instagram заявляла, что в целях экономии городского бюджета она выставит на торги все дорогие внедорожники мэрии.

После вступления в должность С.Авксентьева сдержала обещание - одним из первых распоряжений было подписание документов о продаже четырех автомобилей представительского класса "в целях наиболее эффективного использования городского имущества".

"Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженностей муниципальных предприятий, на балансе у которых они находились. Другая часть поступит в бюджет города и будет целевым образом направлена на организацию работы социального такси", - сообщала пресс-служба администрации города.

Согласно оценке, начальная цена каждого из двух "Land Cruiser" 2013 года - 2,261 млн руб. "Nissan Patrol" 2013 года реализуется по начальной цене в 1,770 млн руб., "Toyota Land Cruiser" 2007 года - по 719 тыс. руб.

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