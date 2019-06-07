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07.06.19 13:52

Пермский край и Яндекс договорились о тестировании сервиса музыкальных уроков в школах

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
7 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Пермского края и компания Яндекс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заключили бессрочное соглашение о сотрудничестве относительно тестирования сервиса музыкальных уроков в школах региона, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона в пятницу.

Согласно документу, в рамках сотрудничества по внедрению инновационных решений особое внимание стороны уделят перспективам использования образовательных продуктов Яндекса в школах Пермского края.

По данным пресс-службы, со следующего учебного года около 30 школ начнут работу с сервисом "Яндекс. Уроки музыки". Он дает преподавателям методические рекомендации по проведению уроков музыки в начальной и средней школе.

Ожидается, что данный проект продолжит формирование в школах цифровой образовательной среды и будет способствовать повышению качества образования.

Пресс-служба отмечает, что компания уже реализует в Перми такие проекты, как "Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Лицей".

По словам гендиректора Яндекса в России Елены Буниной, которые приводятся в сообщении, "Яндекс.Лицей" в настоящее время работает в трех образовательных организациях Перми. Там учатся 76 ребят, а сервисом "Яндекс.Учебник" пользуются почти 2 тыс. учителей и более 34 тыс. учеников Пермского края из почти 600 школ.

"Яндекс.Учебник" содержит более 12 тыс. заданий по русскому языку и математике для учеников 2-4 классов, разработанные на основе примерных рабочих программ по предметам и с учетом образовательных стандартов. Учебник помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, предсказывать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории.

"Яндекс.Лицей" - это бесплатные курсы компании "Яндекс" по обучению школьников основам программирования на основе языка Python. Учебная программа, рассчитанная на два года обучения, разработана при участии Школы анализа данных Яндекса. Обучение проходит на базе местных учебных заведений: вузов, учреждений среднего профессионального образования, центров дополнительного образования и детских технопарков-кванториумов.

К проведению занятий привлекаются преподаватели, которые прошли специальный отбор и обучение и получают постоянное методическое и техническое сопровождение со стороны Яндекса.

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