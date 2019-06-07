Организатора пикета против строительства храма в Екатеринбурге оставили под арестом

07.06.19 14:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 июня. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте юриста Ивана Волкова, который во вторник провел несанкционированный пикет против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

"Решение Верх-Исетского районного суда оставлено без изменений, Волков проведет под арестом девять суток", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель суда.

Как сообщалось, в минувшую среду Верх-Исетский райсуд арестовал организатора несогласованного пикета против строительства храма в сквере Екатеринбурга на девять суток. Волков признан виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Волкова вместе с четырьмя другими участниками несанкционированного пикета в защиту сквера возле театра драмы Екатеринбурга задержали в минувший вторник.

Всех, кроме инициатора акции, отпустили после составления протоколов, а организатора оставили на ночь в отделении полиции, откуда доставили сразу в зал суда.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.