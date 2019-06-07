"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Лес преткновения: глава Минлеса Иркутской области задержан из-за санитарных вырубок в заказнике "Туколонь"
   
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
07.06.19 15:00

Ростовская область на ПМЭФ-2019 подписала соглашения на сумму свыше 187,5 млрд рублей

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
7 июня. Interfax-Russia.ru – Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписал соглашения на общую сумму свыше 187,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Одним из ключевых в пакете соглашений региона на форуме стал документ о реализации инвестиционных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса. В соответствии с достигнутыми договоренностями, владелец Новошахтинского НПЗ ООО "Юг Энерго" в период с 2020 по 2030 годы вложит 177 млрд рублей в реализацию проектов на предприятии. За счет данных средств планируется создать на площадях завода новые производства различных видов топлива, в том числе класса Евро 5, а также построить новые очереди очистных сооружений.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, реализация проекта позволит создать около 1 тыс. рабочих мест.

"Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 млрд рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, - до 177. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача – это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", - сказал губернатор.

Еще одно крупное соглашение касается развития в Ростовской области ритейла. В соответствии с достигнутыми на площадках форума договоренностями, "Магнит" до 2021 года планирует открыть в регионе около 500 магазинов и провести редизайн еще около 400 своих уже существующих торговых точек.

"Наше взаимодействие направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие розничной торговли в Ростовской области, продвижения продукции местных производителей. Правительство будет всецело помогать компании в реализации инвестпроекта и предоставит всю необходимую организационную поддержку для успешного выполнения соглашения", - прокомментировал подписанное соглашение губернатор.

В ходе "ПМЭФ-2019" достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве и с крупными финансовыми структурами – Банком ВТБ и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Ряд подписанных соглашений имеет социальную направленность. В частности, власти региона договорились с многопрофильным "Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова" Минздрава РФ о внедрении передового опыта этой структуры в практику здравоохранения региона, реализации совместных профильных проектов.

Всего на площадке форума было подписано 10 соглашений. Для Ростовской области он стал самым успешным за последние годы. Результатами форумов предыдущих лет были инвестсоглашения на 10-16 млрд рублей.

ПМЭФ-2019, который проходит с 6 по 8 июня, собрал свыше 17 тысяч участников из 140 стран.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.06.19 17:53
Московский главк полиции назначил служебную проверку после распространения фотоснимков, которые якобы были сделаны в квартире журналиста Голунова
.
  07.06.19 16:02
Более 50 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы в первый день
.
  07.06.19 11:56
Специальные сеансы для посещения китайских панд организуют в московском зоопарке
.
  07.06.19 11:23
Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата
.
  07.06.19 11:04
Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 25% с начала года
.
  07.06.19 09:30
Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной
.
  06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
.
  06.06.19 12:50
Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным
.
  06.06.19 12:36
Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году
.
  06.06.19 12:16
В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket