Ростовская область на ПМЭФ-2019 подписала соглашения на сумму свыше 187,5 млрд рублей

07.06.19 15:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

7 июня. Interfax-Russia.ru – Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписал соглашения на общую сумму свыше 187,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Одним из ключевых в пакете соглашений региона на форуме стал документ о реализации инвестиционных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса. В соответствии с достигнутыми договоренностями, владелец Новошахтинского НПЗ ООО "Юг Энерго" в период с 2020 по 2030 годы вложит 177 млрд рублей в реализацию проектов на предприятии. За счет данных средств планируется создать на площадях завода новые производства различных видов топлива, в том числе класса Евро 5, а также построить новые очереди очистных сооружений.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, реализация проекта позволит создать около 1 тыс. рабочих мест.

"Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 млрд рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, - до 177. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача – это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", - сказал губернатор.

Еще одно крупное соглашение касается развития в Ростовской области ритейла. В соответствии с достигнутыми на площадках форума договоренностями, "Магнит" до 2021 года планирует открыть в регионе около 500 магазинов и провести редизайн еще около 400 своих уже существующих торговых точек.

"Наше взаимодействие направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие розничной торговли в Ростовской области, продвижения продукции местных производителей. Правительство будет всецело помогать компании в реализации инвестпроекта и предоставит всю необходимую организационную поддержку для успешного выполнения соглашения", - прокомментировал подписанное соглашение губернатор.

В ходе "ПМЭФ-2019" достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве и с крупными финансовыми структурами – Банком ВТБ и Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Ряд подписанных соглашений имеет социальную направленность. В частности, власти региона договорились с многопрофильным "Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова" Минздрава РФ о внедрении передового опыта этой структуры в практику здравоохранения региона, реализации совместных профильных проектов.

Всего на площадке форума было подписано 10 соглашений. Для Ростовской области он стал самым успешным за последние годы. Результатами форумов предыдущих лет были инвестсоглашения на 10-16 млрд рублей.

ПМЭФ-2019, который проходит с 6 по 8 июня, собрал свыше 17 тысяч участников из 140 стран.