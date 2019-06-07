Фонд содействия реформированию ЖКХ признал некачественными квартиры для переселенцев Омской области

07.06.19 14:10

© РИА Новости. Саид Царнаев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты нашли множество нарушений в полусотне домов, построенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Омской области, сообщил заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Сучков.

"В январе 2019 года фонд проводил проверку качества помещений и домов, которые по программам переселения были предоставлены жителям Омской области. Мы побывали в 7 муниципальных образованиях, посмотрели 24 многоквартирных дома, во всех были обнаружены существенные недостатки. В связи с этим дома попали в федеральный реестр по качеству домов (реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - ИФ)", - сообщил журналистам Сучков.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о малоэтажных домах.

"Омская область является российским лидером антирейтинга. 51 многоквартирный дом стоит в реестре. Эти дома находятся в 14 муниципальных образованиях. Мы видим, что допущены системные ошибки. Были выбраны не те способы переселения, отобраны не те подрядчики, заказчик плохо осуществлял строительный контроль", - отметил Сучков.

К основным строительным недостаткам он отнес сырость и плесень в квартирах, плохую работу вентиляции в домах, трещины фундамента и стен, нарушение контура уклона отмостки.

"Эти недостатки устранимы, если есть желание у управляющей компании найти подрядчика и в рамках гарантийного срока устранить их", - сказал Сучков.

Однако в массе случаев с окончанием гарантийного срока подрядчика найти невозможно: компании банкротятся или уходят с рынка. Тогда эти проблемы ложатся на плечи муниципалитетов.

Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Алексей Сокин отметил, что с момента действия в регионе программы переселено более 1 тыс. домов.

"Мы проверили 506 домов в 17 районах Омской области и лично посмотрели, куда переселяют людей. 51 дом находится в неудовлетворительном состоянии", - отметил Сокин.

Все замечания были переданы в областное министерство строительства, а также в федеральный центр общественного контроля в сфере ЖКХ и оттуда - в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Часть проблем удалось решить. Однако Сокин подчеркнул, что для того, чтобы Омская область могла войти в новый этап программы по переселению людей из проблемного жилого фонда, рассчитанную на 2019-2024 годы, и получить финансовую поддержку, необходимо полностью устранить все замечания.

"В нашем реестре остаются 29 домов, в которых требуется проведение ряда мероприятий. Где-то вентиляция не выведена за крышу, где-то треснули стены, нарушена отмостка. Есть дома, где истек гарантийный пятилетний срок, и сейчас проявляются проблемы", - сказал Сокин.

Глава государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых объяснил проблему тем, что на селе сегодня не хватает грамотных специалистов, которые способны профессионально вести тщательный контроль на этапе строительства. Кроме того, сказывается упрощенный характер экспертизы проектов типовых малоэтажных домов, возводимых в сельской местности.

По данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, Омская область подала заявку на участие в программе 2019-2024 года. Кроме этого, в течение 2018 года 33 субъекта страны осуществляли собственные программы переселения. Омской области в этом списке нет.