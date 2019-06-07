Всероссийский парад влюбленных в Рязани соберет представителей более 10 городов

07.06.19 14:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 июня. Interfax-Russia.ru - Третий всероссийский парад влюбленных пройдет 30 июня в Рязани, сообщает оргкомитет фестиваля.

"Участие в нем примут влюбленные пары в возрасте от 18 лет, семейные пары с детьми, пары, вступившие в брак совсем недавно, а также состоящие в браке от 10 до 50 и более лет. В этом году планируется, что более 10 городов России примут участие в этой акции", - говорится в сообщении.

В программе праздника - концерт с участием творческих коллективов, чествование супружеских пар со стажем и многодетных семей, развлечения для детей и взрослых, розыгрыш призов.

Место проведения парада - Центральный парк культуры и отдыха в Рязани.