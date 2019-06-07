Голикова: половина регионов не в состоянии обеспечить диспансеризацию населения

07.06.19 14:23

© РИА Новости. Александр Гальперин

7 июня. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 47 российских регионов не смогли найти поликлиники и больницы, которые способны провести в полном объеме диспансеризацию населения по поручению премьера Дмитрия Медведева.

"Председатель правительства нам объявил всероссийскую диспансеризацию населения. Нормативным документом было установлено, чтобы вы объявили перечень организаций, в которых может быть проведен профосмотр и диспансеризация в полном объеме, и разместили в доступной информационной сети, чтобы все граждане об этом знали. 47 субъектов искали - найти не смогли", - сказала Голикова в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

Она сообщила, что написала губернаторам 47 регионов о том, что им следует "озаботиться этой темой". "Разве я это должна делать? Я не должна этого делать. Мы приняли решение, мы обеспечили финансовыми ресурсами, но управленческое и организационное действие-то должно быть совершено у вас", - сказала вице-премьер.

Ранее Медведев подписал изменения в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в России, в том числе, это касалось диспансеризации. Теперь профосмотры и диспансеризация будут проводиться не только днем, но и вечером по будням и в субботу.

В этом году предполагается, что диспансеризацию и профосмотры пройдут более 61 млн россиян.

О диспансеризации населения Медведев заявил в апреле в ходе встречи с депутатами Госдумы весной. Диспансеризацию планируется провести в 2019-2020 годах.