Более 90 дач, расположенных вблизи газопровода "Газпром трансгаз Сургута", снесут в ХМАО

07.06.19 14:28

© РИА Новости. Андрей Варенков

7 июня. Interfax-Russia.ru - Около сотни дачных строений, расположенных вблизи магистрального газопровода ООО "Газпром трансгаз Сургут", будет снесено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в пятницу.

Как пояснили в компании, ранее "Газпром трансгаз Сургут" обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о сносе 92 дачных участков в Сургуте и Сургутском районе ХМАО, расположенных в зоне минимальных расстояний газопровода компании.

Суд требование компании в ноябре 2018 года поддержал. Администрация Сургута обжаловала это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, однако в марте 2019 года суд оставил жалобу без удовлетворения.

"Срок сноса незаконных дачных строений в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода устанавливает служба судебных приставов по Сургуту. "Газпром трансгаз Сургут" действует в соответствии с федеральным законодательством", - отметили в компании.

"Газпром трансгаз Сургут" - 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома" (MOEX: GAZP), осуществляющее транспортировку газа с месторождений Западной Сибири.