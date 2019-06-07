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07.06.19 14:28
Более 90 дач, расположенных вблизи газопровода "Газпром трансгаз Сургута", снесут в ХМАО
Как пояснили в компании, ранее "Газпром трансгаз Сургут" обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о сносе 92 дачных участков в Сургуте и Сургутском районе ХМАО, расположенных в зоне минимальных расстояний газопровода компании.
Суд требование компании в ноябре 2018 года поддержал. Администрация Сургута обжаловала это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, однако в марте 2019 года суд оставил жалобу без удовлетворения.
"Срок сноса незаконных дачных строений в зоне минимальных расстояний магистрального газопровода устанавливает служба судебных приставов по Сургуту. "Газпром трансгаз Сургут" действует в соответствии с федеральным законодательством", - отметили в компании.
"Газпром трансгаз Сургут" - 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома" (MOEX: GAZP), осуществляющее транспортировку газа с месторождений Западной Сибири.
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