"Газпром нефть" вложит в программу Росприроднадзора "Чистый воздух" 100 млрд рублей

07.06.19 14:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - "Газпром нефть" подписала с Росприроднадзором и Минприроды соглашение о взаимодействии в реализации программы "Чистый воздух", которое предполагает инвестиции компании в размере 100 млрд рублей до 2021 года, говорится в сообщении Росприроднадзора.

Соглашение подтверждает намерения "Газпром нефти" продолжать развитие Омского нефтеперерабатывающего завода. В сводную федеральную программу мероприятий "Чистого воздуха" вошли девять проектов по модернизации Омского НПЗ до 2021 года, которые направлены на внедрение природоохранных технологий, строительство новых комплексов, вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения.

Инвестиций "Газпром нефти" в 100 млрд рублей составляют более четверти от всего объема финансирования со стороны предприятий-участников программы.

В соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух", к 2024 году в Омском регионе должны быть на 20% снижены совокупные выбросы от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий. Внесенные в сводную программу проекты Омского НПЗ позволят обеспечить 3,7% от общего объема снижения в регионе. Они предусмотрены комплексной программой развития предприятия общим объемом инвестиций более 300 млрд рублей, которую с 2008 года реализует "Газпром нефть". С 2008 года Омский НПЗ уже сократил собственное воздействие на окружающую среду на 36%. В результате новых мероприятий оно будет снижено еще на 28%.

"Омск - один из 12 городов федерального проекта, где мы ведем контроль за состоянием воздуха. Перед нами стоят амбициозные задачи, совместная работа государства и бизнеса является важным элементом их решения. Можно только приветствовать такие комплексные программы модернизации предприятий, как у Омского НПЗ. Это хороший образец крупного производства, которое не только отвечает экономическим целям, но и внимательно соблюдает экологические нормы", - цитируются в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Родионовой.

Жители Омска в 2017 году на протяжении нескольких месяцев жаловались на сильный неприятный химический запах в разных районах города. Управление Росприроднадзора по Омской области проводило проверки крупных промышленных предприятий города.

По данным Росприроднадзора, виновником выброса этилмеркаптана в Омске мог стать Нижегородский институт прикладных технологий, который по договору с Омским НПЗ вел ремонтные работы на буферном пруду Омского НПЗ. Росприроднадзор требовал остановить работу буферных прудов, но получил отказ.