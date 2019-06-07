Санкт-Петербург и Калининград создают судоходную компанию

07.06.19 14:42

© РИА Новости. Пресс-служба АО «Судостроительный завод «Лотос»

7 июня. Interfax-Russia.ru - Соглашение между Санкт-Петербургом и Калининградской областью о взаимодействии в сфере морского круизного туризма подписано в рамках ПМЭФ, сообщила пресс-служба губернатора.

"Соглашение предусматривает создание отечественной судоходной пассажирской компании, что позволит привлечь дополнительный поток как российских, так и зарубежных гостей. Суда будут заходить во все основные порты Балтики, включая Калининград. Документ подписали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов", - говорится в пресс-релизе.

Новое для региона направление морского туризма связано со строительством в городе Пионерский международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов.

"Мы надеемся, что в следующем летнем сезоне все работы на объекте будут завершены, и мы сможем принять первые круизные лайнеры. По нашим прогнозам, новая точка на Балтике может привлекать в регион до 250 тыс. туристов ежегодно. Это не прогноз первого и даже второго года. На этот показатель предстоит выходить поэтапно: в следующем году, если всё будет нормально, мы увидим только его четверть", - рассказал Алиханов, отметив, что регион перенимает опыт Санкт-Петербурга в организации круизного туризма.

В свою очередь врио главы Санкт-Петербурга отметил, что "морской круизный туризм - это возможность заработать дополнительные средства в бюджет Санкт-Петербурга и Калининградской области. Подписывая соглашение, мы придаем новый импульс развитию этого направления. Мы не боимся конкуренции и готовы принять все туристические потоки".

По словам Беглова, большинство туристов выбирают круиз по Балтике, если маршрут проходит через Петербург. При этом благодаря особому визовому режиму прибывшие морем иностранные туристы задерживаются в городе на 2-3 дня. В прошлом году Санкт-Петербург посетили порядка 600 тыс. круизных туристов.

Как сообщалось, 1 февраля 2018 года в порту Пионерского началось строительство круизного и грузового терминала. Стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей.