Минкультуры РФ обещает содействовать финансированию киносъёмок в регионах

07.06.19 14:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ готово помогать с финансированием съёмок фильмов на территории страны, однако регионы также должны проявлять инициативу заявил глава ведомства Владимир Мединский на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что помощь с организацией будет "и системной, и в ручном режиме, чтобы снимали у нас".

"Хуже, чем создавать условия для наших продюсеров, чтобы они снимали кино в Венгрии - это только лес кругляшом экспортировать. Ну это совсем неправильно! Надо, чтобы иностранцы снимали все у нас", - сказал Мединский.

По мнению главы Минкульта, нигде нет такого удивительного сочетания дешевого сервиса, фантастических локаций и подготовленных исторических кадров, как в России, поэтому надо создавать условия для съемок.

При этом Мединский заявил, что регионам надо стимулировать продюсеров выдачей рибейтов, то есть возвращением продюсерам части затраченных на киносъемки средств.

"Регионам надо проявлять инициативу. У нас более сложная финансовая система, федеральная и региональная. И у нас должно быть на уровне регионов главным образом (выдача рибейтов - ИФ). Мы сейчас попытаемся на федеральном уровне пробить, мы работаем над этим, но там не так все просто, как в регионе", - сказал он.

Мединский отметил, что на сегодня ни один губернатор не проявил инициативы по выдаче рибейтов.

"Честно скажу, хоть бы один министр культуры, хоть бы один губернатор пришел ко мне и сказал: "Страстно хочу рибейты, мечтаю, чтобы не в Дубровнике снимали, дорисовывая замки, а у меня. Но денег в бюджете не хватает. Давайте договоримся - вы мне дадите субсидию на строительство сельских ДК дополнительно, а я за это затащу к себе "Игру престолов" или компанию из Голливуда", - заявил министр.