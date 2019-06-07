Путин предложил оградить от санкций товары первой необходимости, лекарства и медоборудование

07.06.19 15:09

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования и систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Эти слова президента вызвали аплодисменты в зале, и он поблагодарил присутствующих за понимание.

По словам Путина, речь идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.

Президент России отметил, что мировая экономика вступает в эпоху торговых войн и протекционизма, государства, которые ранее проповедовали принципы честной конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций.

"Мировая экономика заходит в период торговых войн и растущего протекционизма - прямого и скрытого", - сказал Путин в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его оценке, "главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности".

Путин сообщил, что за последние 30 лет доля развитых стран в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58% до 40%, в том числе, доля государств "группы семи" сократилась с 46% до 30%. При этом вес стран с развивающимися рынками растет.

"Заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада в исключительное положение, давали им фору и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство. Остальным странам оставалось следовать в их фарватере", - сказал Путин.

По его словам, когда привычная система начала расшатываться, появилась конкуренция, "взыграли и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой".

"Государства, которые прежде проповедовали свободу торговли с честной и открытой конкуренцией, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", - заявил Путин.

Дальнейшее мировое развитие, по мнению российского лидера, может пойти по двум крайним сценариям, один из которых - перерождение универсалистской модели глобализации.

"Сегодня перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

По его словам, это "когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств - как поступают сегодня США, распространяя свою юрисдикцию на весь мир".

Глава государства напомнил, что об этом он говорил еще 12 лет назад.

Путин считает, что "такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующимся реалиям сложного многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего".

Второй сценарий мирового развития, считает глава государства, "это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".

"Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам - а может быть даже, не только торговым. Образно говоря, к боям без правил всех против всех", - отметил Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что государство сможет выполнить взятые перед гражданами обязательства, несмотря на санкции.

"Мы сегодня можем сказать, что какие бы санкции кто-то не вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами, как кому бы не хотелось нас разрушить, это не получится", - сказал Володин в пятницу в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что "когда санкции ударили по нам в 2014-м году, экономика испытывала проблемы, находилась в стагнации, то время осталось в прошлом". "Рынки сегодня во многом переориентированы и сейчас, посмотрите, ситуация у нас стала меняться: и Европа, и те же самые США демонстрируют увеличение товарооборота", - сказал председатель Госдумы.

Также председатель Госдумы отметил, что сейчас Россия ведет "диалог по всему периметру и с США, и с Европой, и конечно, мы находимся в диалоге с теми странами, которые сейчас вместе с нами оказались в этой ситуации".

По мнению Володина, "то, что сегодня у нас происходит - это торговые войны, а причина этих торговых войн как по отношению к нам, так и по отношению к Китаю, - развитие нашей страны, а учитывая, что она обладает ещё и военной мощью, это ставит нас на одну планку с Китаем, который обладает экономической мощью".

"Причина не в том, что Крым теперь часть России, это всего лишь повод, это не причина", - считает спикер Госдумы.

"Поймите, санкции в любом бы случае были бы введены, как только Россия стала развиваться, как только стала сильной - это было бы неизбежно. Санкции, это то, что нам придётся преодолеть. Все то, что нас не убивает, делает нас сильнее", - сказал Володин.