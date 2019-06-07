Севастополь договорился с "Ростехом" о сотрудничестве по проектам цифровизации

07.06.19 15:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя и государственная корпорация "Ростех" договорились о сотрудничестве в сфере строительства социальных объектов, реализации проектов "Умный город" и "Безопасный город", модернизации системы освещения, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Предполагается несколько направлений сотрудничества. Это реализация программ цифровизации сфер здравоохранения и образования, систем безопасности. В том числе это реализация проекта программно-аппаратного комплекса "Безопасный город", участие компании "Ростех" в создании системы освещения, а также в строительстве (. . .) социальных объектов", - сообщил журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Кроме того, планируется взаимодействие для создания на базе Севастопольского государственного университета научно-образовательного центра. "Мы рассчитываем, что благодаря содействию госкорпорации наш вуз станет площадкой для развития наукоемких отраслей", - отметил глава города.

Как уточнил Овсянников, реализация предусмотренных соглашением совместных проектов начнется в этом году.

"Для нас реализация проектов в области цифровизации важных сфер жизнедеятельности Севастополя является достижимой и одновременно интересной задачей. За процессом цифровизации кроется и повышение качества социальных услуг, предоставляемых населению, и повышение уровня безопасности в городе", - сказал индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса (РЭК) "Ростеха" Сергей Сахненко, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, Севастополь стал одним из 30 городов России, где в пилотном режиме будет реализован федеральный проект "Умный город". Соответствующее соглашение между городским правительством и министерством строительства и ЖКХ России было подписано в апреле. Масштабная цифровизация инфраструктуры Севастополя началась в 2016 году и рассчитана на пять лет.

В мае в Севастополе состоялась выездная сессия "Ростеха", в ходе которой были достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии. Тогда сообщалось, что госкорпорация может подключиться к внедрению "Умного города" во II полугодии.